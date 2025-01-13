Польская актриса Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет

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Известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска умерла на 90-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз актеров польских сцен.

Рыльска родилась 20 января 1936 года в Варшаве. Она окончила Академию драматического искусства и начала актерскую карьеру в Варшавском театре комедии. Также Рыльска выступала в Варшавском Народном театре и театре "Квадрат".

Рыльска снялась в таких фильмах, как "Квартиранты", "Адам и Ева", "Те, кого ищут", "Особняк на Зеленой" и "Беспокойная племянница". В 1960-х она была популярна как певица. Ее называли "польской Марлен Дитрих".