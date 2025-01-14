В Москве простились с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской завершилась на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова.

Проводить актрису в последний путь пришли народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие.

"Она стала актрисой, о которой заговорили, как только она появилась. Все студенты, все педагоги знали, что у нее большой дар, выдающийся, это было видно сразу", – сказал актер Игорь Верник на прощании.

Добровольская, по его словам, работала с выдающимися актерами, которые сразу признавали в ней большой талант. Она родилась актрисой, очень любила эту сцену, и сцена очень любила Добровольскую, указал Верник.

"Я думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену МХТ", – отметил Хабенский.

В свою очередь, актриса Ирина Пегова назвала Добровольскую профессиональным партнером, с которым она играла много лет, а нахождение на одной сцене было для нее счастьем.

"Она была очень категорична, за что я ей очень благодарна. Она не терпела непрофессионализма. Такая любовь нашей профессии и ее знание – это редкое явление", – заметила она.

На прощании Пересильд поблагодарила артистку за развенчание мифа о том, что можно быть или актрисой, или матерью.

"Я тебе очень благодарна. В первую очередь ты была большим и смелым человеком", – подчеркнула Пересильд.

Гроб с телом народной артисткой вынесли из театра под аплодисменты ее коллег и поклонников. Отпевание пройдет в храме святителя Николая на Трех горах в 13:00 по московскому времени. Затем ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По версии СМИ, возможной причиной ее смерти могло стать онкологическое заболевание.

За свою карьеру Добровольская сыграла более сотни ролей во МХТ, а также в кино и сериалах, включая проекты "Клетка для канареек", "Механическая сюита", "Королева Марго", "Участок" и другие.

