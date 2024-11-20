Владимир Путин выразил соболезнования родным Светланы Светличной

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Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам актрисы Светланы Светличной. Телеграмму президента на церемонии прощания зачитала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

Путин выразил личную скорбь в связи со смертью артистки, назвав ее яркой, талантливой и разноплановой актрисой. По его словам, ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами.

"Светлая память о Светлане Афанасьевне Светличной навсегда сохранится в сердцах близких друзей, коллег, почитателей и лично в моем сердце", – отметил глава государства.

Церемония прощания со Светличной проходит в Доме кино в Москве. После состоится отпевание актрисы в храме Святителя Николая в Троекурове, а затем ее похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

Актриса скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет, она на протяжении нескольких последних месяцев находилась в больнице.

Светличная знакома зрителям по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также актриса сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. Светличная награждена почетным званием "Заслуженная артистка РСФСР".