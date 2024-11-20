Церемония прощания со Светланой Светличной началась в Доме кино

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной проходит в Доме кино в Москве.

После состоится отпевание актрисы в храме Святителя Николая в Троекурове. Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

Актриса скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет, она на протяжении нескольких последних месяцев находилась в больнице.

Светлана Светличная знакома зрителям по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также актриса сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. Светличная награждена почетным званием "Заслуженная артистка РСФСР".