Адвокат Жорин рассказал, почему раздел наследства Светличной может затянуться

Разбирательства по поводу наследства Светланы Светличной, которая скончалась 16 ноября, могут затянуться, считают эксперты. Подробнее – в материале Москвы 24.

Кто может претендовать на наследство?

Фото: Агентство "Москва"

Звезда советского кино Светлана Светличная скончалась 16 ноября в стационаре после продолжительной болезни. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания.

Личная жизнь актрисы была непростой: ее супруг и младший сын ушли из жизни много лет назад, а со старшим, Алексеем, Светличная не общалась около 10 лет.

"Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру. Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, – когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!" – заявляла актриса в одном из ток-шоу.

Но, несмотря на слухи о бесконечных скандалах и слова Светличной о том, что она ничего не оставит родным, конфликтов в семье уже давно не было, утверждает издание "Комсомольская правда" – якобы семья даже помогла купить актрисе квартиру несколько лет назад. А по данным телеграм-канала Shot, внучка артистки, Мария Ивашова, регулярно навещала звездную бабушку вместе с сыном, в том числе и незадолго до смерти, когда Светличная уже не могла говорить. И якобы именно Марии знаменитость озвучила свою последнюю волю, попросив организовать достойные похороны без кремации.

Квартирный вопрос

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Последние годы Светлана Афанасьевна провела в хосписе, на оплату которого уходила вся ее пенсия. Там Светличная проходила лечение от деменции, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистого заболевания и онкологии. При этом, по информации СМИ, в собственности артистки значится одна квартира около метро "Преображенская площадь".

В целом единственным первоочередным наследником актрисы является сын артистки Алексей Ивашов, рассказал изданию "Аргументы и факты" адвокат Сергей Жорин. Осложнить процесс может только написанное артисткой завещание.

"Если было написано завещание, и в завещании сына нет, при этом если он является трудоспособным гражданином, не инвалидом, не пенсионером, то ему ничего не достанется", – объяснил Жорин.



Сергей Жорин адвокат А если же его нет в завещании, но он нетрудоспособный, он имеет право на обязательную долю, которая равна одной второй, то есть половине того, что ему бы причиталось в случае отсутствия завещания.

При этом Жорин отметил, что сын Светличной вправе оспорить завещание, если оно есть. Компетентные органы будут рассматривать, когда оно было составлено, при каких обстоятельствах, отдавала ли артистка отчет своим действиям в момент подписания документа.

Все это можно определить во время специальной экспертизы, которую может назначить суд по ходатайству непосредственно стороны судебного процесса, заключил эксперт.