Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище Москвы в "актерском городке".

Проводить актрису в последний путь пришли ее родные, друзья и поклонники. В их числе – народный артист России Валерий Баринов и первый вице-президент Гильдии актеров кино России Борис Токарев. Присутствующие отметили удивительный талант, жизнерадостность и актерскую разноплановость артистки.

Светличную похоронили рядом с народными артистами РСФСР Валентином Гафтом и Сергеем Юрским.

Актриса ушла из жизни 16 ноября в возрасте 84 лет, до этого она несколько месяцев находилась в больнице.

Светличная знакома зрителям по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. Светличная награждена почетным званием "Заслуженная артистка РСФСР".

Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Светличной, назвав ее яркой, талантливой и разноплановой актрисой. По его словам, ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами.

Сергей Собянин также выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР. Мэр столицы назвал Светличную талантливой, обаятельной женщиной с безупречным чувством стиля.