Церемония прощания со Светланой Светличной завершилась в Доме кино

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной завершилась в столичном Доме кино. Гроб вынесли из него под аплодисменты.

Отпевание актрисы пройдет в храме Святителя Николая в Троекурове, после ее похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

Светличная ушла из жизни 16 ноября в возрасте 84 лет, актриса несколько месяцев находилась в больнице.

Она знакома зрителям по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. Светличная награждена почетным званием "Заслуженная артистка РСФСР".

Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Светличной, назвав ее яркой, талантливой и разноплановой актрисой. По его словам, ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами.