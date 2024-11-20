Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Его телеграмму в ходе церемонии прощания с актрисой зачитала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина.

Мэр назвал Светличную талантливой, обаятельной женщиной с безупречным чувством стиля. По его словам, она оставила яркость в душе миллионов зрителей и обогатила золотой фонд российского кино.

"Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег и поклонников. Передаю слова истинного сочувствия и поддержки родным и близким Светланы Афанасьевны", – написал Собянин.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Светличной, назвав ее яркой, талантливой и разноплановой актрисой. По его словам, ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами.

Церемония прощания со Светличной прошла в Доме кино в Москве. Отпевание актрисы состоится в храме Святителя Николая в Троекурове, а затем ее похоронят на Троекуровском кладбище в "актерском городке".

Актриса скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет, она на протяжении нескольких последних месяцев находилась в больнице.

Светличная знакома зрителям по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также актриса сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах. Светличная награждена почетным званием "Заслуженная артистка РСФСР".