Экс-солиста группы "На-На" Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище.

В последний путь артиста проводили аплодисментами. На церемонии прощания присутствовали его родные, друзья, поклонники и коллеги.

Среди них – участники группы "На-На" Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

При этом продюсер группы "На-На" Бари Алибасов не смог приехать в связи с плохим самочувствием. Тем не менее, несмотря на обиду на Левкина из-за ухода из музыкального коллектива, Алибасов поблагодарил жизнь за встречу с ним.

После ухода из группы "На-На" в 1998 году артист выпустил сольный альбом, а также создал группу "Кеды" с Вячеславом Качиным. Кроме того, певец занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он занимал должность генерального директора международного арт-фестиваля "Открытое море". Его последними крупными медиапроектами были шоу "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.

Левкин умер 17 ноября в возрасте 57 лет. У артиста была тяжелая стадия лейкоза. Врачи обнаружили у певца рак лимфатической системы еще в начале 2000-х. Он проходил курс лечения, дважды перенес операцию по пересадке костного мозга. Предполагалось, что Левкину удалось справиться с онкологическим заболеванием.