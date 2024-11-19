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Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов не приехал на прощание с Владимиром Левкиным из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал солист группы Владимир Политов Москве 24.

Также Политов подчеркнул, что у участников группы не было обиды на уход Левкина из "На-На" в 1998 году, так как это был выбор артиста. Он отметил, что тогда группа начала работать "в другом ключе".

"Видимо, это не его музыка была", – добавил он.

При этом Политов не стал комментировать отношение Алибасова к Левкину, отметив, что этот вопрос нужно задать продюсеру.

Ранее Алибасов, долгое время считавший певца врагом из-за его решения уйти из коллектива и заняться сольным творчеством, поблагодарил жизнь за встречу с музыкантом.

Левкин скончался в возрасте 57 лет 17 ноября.

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов отмечал, что у певца была тяжелая стадия лейкоза. В начале 2000-х врачи обнаружили у него рак лимфатической системы. Он проходил курс лечения, а также ему два раза делали операцию по пересадке костного мозга. Предполагалось, что Левкину удалось справиться с онкологическим заболеванием.

Церемония прощания с бывшим солистом группы "На-На" проходит в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с певцом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги артиста, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин и другие.

После ухода из группы "На-На" в 1998 году артист выпустил сольный альбом, а также создал группу "Кеды" с Вячеславом Качиным. Кроме того, певец занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он занимал должность генерального директора международного арт-фестиваля "Открытое море". Его последними крупными медиапроектами были шоу "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.