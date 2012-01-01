Коллеги Владимира Левкина рассказали о последних месяцах жизни музыканта

Концертный директор певца Владимира Левкина заявил, что за два дня до смерти у артиста поднялась высокая температура, из-за чего медики приняли решение о его госпитализации. При этом, по словам бывшего коллеги по группе "На-На" Владимира Политова, еще летом музыкант выглядел бодрым и здоровым. Подробнее – в материале Москвы 24.
Долгая борьба
Впервые об онкологии у Владимира Левкина стало известно еще в начале 2000-х годов. Тогда музыканту диагностировали рак лимфатической системы. Артист пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. После лечения Левкин почувствовал себя значительно лучше и даже вернулся к активной творческой деятельности. Бывший солист группы "На-На" активно гастролировал, участвовал в светских мероприятиях, а в августе 2024 года появился на премьере сериала "Она такая классная" вместе с супругой Мариной.
Болезнь вернулась
По словам концертного директора артиста Александра Зыкина, пару дней назад Левкин внезапно почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, которую не получалось сбить самостоятельно, рассказал Зыкин порталу Ura.ru. Певцу вызвали скорую помощь: приехавшие медики предложили госпитализацию с последующим обследованием.
Бывший коллега по группе "На-На" Владимир Политов также подтвердил, что музыкант еще недавно выглядел "нормально, держался бодрячком". В июне этого года Политов лично поздравлял артиста с днем рождения, сообщило издание The Voice. Он также отметил, что не считает, что насыщенный концертный график Левкина мог негативно повлиять на его здоровье.
"Вова, ты вечный"
После смерти Левкина высказался и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. На своей странице в соцсетях он опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил жизнь за встречу с музыкантом.
К слову, продюсер долгое время считал Левкина врагом из-за того, что певец принял решение уйти из коллектива и занялся сольным творчеством. В последние годы он не общался с бывшим подопечным.
Напомним, о смерти Владимира Левкина 17 ноября сообщила жена музыканта Марина. По предварительной информации, причиной ухода певца из жизни стала онкология лимфатической системы.