Коллеги Владимира Левкина рассказали о последних месяцах жизни музыканта

Концертный директор певца Владимира Левкина заявил, что за два дня до смерти у артиста поднялась высокая температура, из-за чего медики приняли решение о его госпитализации. При этом, по словам бывшего коллеги по группе "На-На" Владимира Политова, еще летом музыкант выглядел бодрым и здоровым. Подробнее – в материале Москвы 24.

Долгая борьба

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Впервые об онкологии у Владимира Левкина стало известно еще в начале 2000-х годов. Тогда музыканту диагностировали рак лимфатической системы. Артист пережил две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. После лечения Левкин почувствовал себя значительно лучше и даже вернулся к активной творческой деятельности. Бывший солист группы "На-На" активно гастролировал, участвовал в светских мероприятиях, а в августе 2024 года появился на премьере сериала "Она такая классная" вместе с супругой Мариной.

Болезнь вернулась

По словам концертного директора артиста Александра Зыкина, пару дней назад Левкин внезапно почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, которую не получалось сбить самостоятельно, рассказал Зыкин порталу Ura.ru. Певцу вызвали скорую помощь: приехавшие медики предложили госпитализацию с последующим обследованием.



Александр Зыкин концертный директор Тут могла быть любая болезнь: и ОРВИ, и грипп. Но что так случится, мы даже предположить не могли. У него было легкое недомогание.



Бывший коллега по группе "На-На" Владимир Политов также подтвердил, что музыкант еще недавно выглядел "нормально, держался бодрячком". В июне этого года Политов лично поздравлял артиста с днем рождения, сообщило издание The Voice. Он также отметил, что не считает, что насыщенный концертный график Левкина мог негативно повлиять на его здоровье.



Владимир Политов артист Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать. Он был человеком глубоко творческим, со своими творческими амбициями, у него была куча планов, он был очень целеустремленным. Он сильный человек, который очень любил свою работу, поклонников и семью.

"Вова, ты вечный"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко



После смерти Левкина высказался и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. На своей странице в соцсетях он опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил жизнь за встречу с музыкантом.



Бари Алибасов продюсер Левкин был очень талантливый парень. Очень красивое и симпатичное лицо у него, был прекрасным артистом. Публика его любила и ходила на концерты с большим удовольствием. Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный.

К слову, продюсер долгое время считал Левкина врагом из-за того, что певец принял решение уйти из коллектива и занялся сольным творчеством. В последние годы он не общался с бывшим подопечным.

Напомним, о смерти Владимира Левкина 17 ноября сообщила жена музыканта Марина. По предварительной информации, причиной ухода певца из жизни стала онкология лимфатической системы.