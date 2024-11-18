Конфликтовавший с Левкиным продюсер Алибасов записал видеообращение после его смерти

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)/alibasov_nana

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов после смерти бывшего солиста коллектива Владимира Левкина записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный", – заявил Алибасов на видео.

Накануне, 17 ноября, Алибасов рассказал в беседе с MSK1, что Левкин стал врагом музыкальной группы после того, как решил заняться сольной карьерой. Продюсер "На-На" уточнил, что в связи с этим его не интересовала жизнь исполнителя, а общались они последний раз лишь несколько лет назад. При этом Алибасов назвал Левкина талантливым и отметил, что его любила публика, которая посещала его концерты с большим удовольствием.

Левкин скончался в возрасте 57 лет 17 ноября. О его смерти сообщила супруга. Близкие и коллеги артиста выразили свои соболезнования. По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, у певца была тяжелая стадия лейкоза.

В начале 2000-х врачи выявили у Левкина рак лимфатической системы, после чего он прошел тяжелый курс лечения. Также ему два раза делали операцию по пересадке костного мозга. Считалось, что певец справился с онкологическим заболеванием.

Прощание с бывшим солистом группы "На-На" запланировано на 19 ноября в период с 11:00 до 13:00. Церемонию проведут в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Похороны организуют там же.

