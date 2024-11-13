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13 ноября, 17:06

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Журналист Лошманов: тело шеф-повара Зимина обнаружили в гостинице Белграда

Стали известны обстоятельства смерти шеф-повара Алексея Зимина

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Журналист Роман Лошманов поделился подробностями, связанными со смертью шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина. Его слова передает журнал "Москвич Mag".

Как утверждает журналист, тело Зимина обнаружили в гостинице в Белграде. Об иных деталях Лошманов не рассказал.

О смерти Зимина стало известно утром 13 ноября. Ему было 52 года. Он работал заместителем главного редактора журнала "Афиша", главредом "Афиши Мир", GQ и Gourmet, а также был создателем "Афиши Еда" и ведущим кулинарного шоу "Готовим с Алексеем Зиминым".

Кроме того, Зимин открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе "Гоголь-центра", бар Craft и "Дом 12". Он написал несколько книг. С 2015 года жил в Лондоне, занимался ресторанным и медиапроектом Zima.

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