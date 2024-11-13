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13 ноября, 10:32

Общество

Умер шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aazimin

Шеф-повар и журналист Алексей Зимин умер на 53-м году жизни, сообщил гастрожурналист Роман Лошманов в своем телеграм-канале.

О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.

Зимин работал заместителем главного редактора журнала "Афиша", главредом "Афиши Мир", GQ и Gourmet, а также был создателем "Афиши Еда" и ведущим кулинарного шоу "Готовим с Алексеем Зиминым". Кроме того, он открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе "Гоголь-центра", бар Craft и "Дом 12". Зимин написал несколько книг.

С 2015 года он жил в Лондоне, занимался ресторанным и медиапроектом Zima.

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