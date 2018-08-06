В Женеве скончался "шеф-повар века" Жоэль Робюшон

Фото: АР/Thibault Camus

Обладатель звания "шеф-повар века" Жоэль Робюшон скончался в Женеве в возрасте 73 лет. По данным швейцарских СМИ, он долгое время боролся с раком поджелудочной железы.

Французский шеф-повар заслужил славу одного из наиболее выдающихся представителей высокой кухни. С 24 звездами Мишлен он стал самым титулованным шеф-поваром в мире. Кроме того, в 1989 году путеводитель по отелям и ресторанам Gault Millau назвал Робюшона "шеф-поваром века".

Мастер также участвовал в кулинарных телешоу и известен как автор ряда книг, в основном, по французской кухне, передает Интерфакс.

Робюшон родился в Пуатье в 1945 году. С 15 лет он занимался кондитерскими изделиями, а в возрасте 29 лет был назначен шеф-поваром ресторана парижского отеля Concorde La Fayette.