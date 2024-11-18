Прощание с певцом Левкиным пройдет 19 ноября на Троекуровском кладбище в 11:00

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Прощание с бывшим солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным запланировано на 19 ноября в период с 11:00 до 13:00. Об этом РИА Новости рассказал директор исполнителя Александр Зыкин.

Церемонию проведут в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Похороны организуют там же.

Левкин умер 17 ноября. Ему было 57 лет. О его смерти рассказала супруга. Близкие и коллеги артиста выразили свои соболезнования. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов отмечал, что у певца была тяжелая стадия лейкоза.

В начале 2000-х врачи обнаружили у бывшего солиста группы "На-На" рак лимфатической системы. Он проходил курс лечения, а также ему два раза делали операцию по пересадке костного мозга. Предполагалось, что Левкину удалось справиться с онкологическим заболеванием.

