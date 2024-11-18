Похороны экс-солиста группы "На-На" Левкина пройдут на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Похороны и прощание с бывшим солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным пройдут 19 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС заявил концертный директор артиста Александр Зыкин.

"Прощание и отпевание будут. По времени станет известно позже", – уточнил он.

Левкин скончался в возрасте 57 лет 17 ноября. О его смерти сообщила супруга. Близкие и коллеги артиста выразили свои соболезнования. По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, у певца была тяжелая стадия лейкоза.

В начале 2000-х врачи выявили у Левкина рак лимфатической системы, после чего он прошел тяжелый курс лечения. Также ему два раза делали операцию по пересадке костного мозга. Считалось, что певец справился с онкологическим заболеванием.