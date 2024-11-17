Скончался бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Маруся (Марина) на своей странице в Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Лети, мое солнышко", – написала она в публикации.

Точная причина ухода Левкина из жизни пока не раскрывается. Близкие и коллеги выразили соболезнования в связи со случившемся.

Так, вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обратилась к Левкиной со словами сочувствия и напомнила, что она всегда готова поддержать супругу артиста.

"Как мы жили? Не ценили все, что выше нас. <...> Вова, покойся с миром. <...> Маруся, крепись и держись, пожалуйста" – написала она в своем блоге.

Известно, что еще в начале 2000-х врачи обнаружили у Левкина онкологию лимфатической системы. Артист прошел тяжелый курс лечения. Специалисты дважды делали ему операцию по пересадке костного мозга. Считалось, что певец справился с болезнью.

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. Тяга к музыкальному творчеству была заметна с детства – он учился играть на баяне в музыкальной школе, а затем отдал предпочтение гитаре.

Во время прохождения службы по призыву Левкин играл в армейском ансамбле. В 1989 году он вошел в первый состав группы "На-На". Некоторое время Левкин выступал в качестве гитариста, а затем стал вокалистом музыкального коллектива.

Артист покинул группу 1998 году, после чего начал заниматься сольной карьерой. Также Левкин успел получить заочно режиссерское образование в ГИТИС.

