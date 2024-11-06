Умер заслуженный работник культуры РФ Борис Криштул

Фото: kino-teatr.ru

Организатор кинопроизводства, заслуженный работник культуры России Борис Криштул умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Деятеля культуры не стало 6 ноября. В союзе выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Борис Криштул родился 21 августа 1940 года в Москве. В 1960 году поступил во ВГИК на экономический факультет, который окончил заочно.

Он был директором киностудии "Мосфильм" и директором студии "Юность" на картинах "От зари до зари", "Фронт за линией фронта", "Экипаж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Рецепт ее молодости" и других лентах.

С 1998 года Криштул являлся председателем ревизионной комиссии СК России, а также входил в правление Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СК России.

Во ВГИКе деятель культуры начал преподавать с 1979 года. Его темой являлось продюсирование, по которой написал несколько книг. При этом полностью Криштул пришел в преподавательскую деятельность с начала 90-х годов. Он занимал должность доцента ВГИКа.

