Умер бывший главред "Российской газеты" Анатолий Юрков

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Бывший главный редактор "Российской газеты", журналист Анатолий Юрков ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщил главный редактор издания Владислав Фронин.

"Не стало замечательного журналиста. Анатолий Петрович был автором многих замечательных материалов и в "Комсомольской правде", и в "Труде", и в "Рабочей трибуне", и в "Российской газете", – приводит ТАСС слова Фронина.

Он отметил, что именно Юрков сделал издание конкурентоспособным и интересным для читателя, "он писал о людях труда". Фронин также назвал смерть журналиста очень большой потерей.

О месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Юрков начинал работу журналистом с "Комсомольской правды", где был редактором рабочего отдела. Работал на должности главного редактора "Российской газеты" с 1995 по 2000 год.

Также возглавлял газету "Рабочая трибуна", был ответственным секретарем газеты "Труд". Его заслуги отмечены высоким званием "Заслуженный журналист РФ" и другими государственными наградами.