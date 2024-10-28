Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 23:41

Спорт

Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Четырехкратный чемпион СССР в мужском одиночном катании фигурист Валерий Мешков скончался в возрасте 79 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России сообщает ТАСС.

Мешков становился чемпионом СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах, а также два раза побеждал на первенстве СССР среди юниоров.

Фигурист участвовал в пяти чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. Кроме того, Мешков был первым фигуристом в СССР, которого направляли на IX Олимпийские игры 1964 года в австрийском Инсбруке. Однако из-за травмы на плановой тренировке спортсмену не удалось принять участие в Олимпиаде.

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика