РИА Новости: умер тележурналист Николай Сванидзе

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Тележурналист Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, Сванидзе являлся человеком, который никогда ничего не боялся, просил за всех и каждого, а также отстаивал демократические ценности.

Информацию о смерти Сванидзе подтвердили в эфире телеканала "Россия 24".

"Ушел из жизни известный журналист, наш коллега Николай Сванидзе", – заявила ведущая.

По данным СМИ, Сванидзе скончался вечером 11 сентября. Уточняется, что в последние годы он тяжело болел – врачи выявили у него ишемию головного мозга.

Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Он начал работать на российском телевидении еще в 1991 году, делая закадровые комментарии для телепрограммы "Вести", а с февраля 1997 по май 1998 года был председателем ВГТРК. Также журналист создал несколько телепрограмм и был их ведущим.

Так, в 2003–2013 годах он трудился над циклом "Исторические хроники с Николаем Сванидзе" на телеканале "Россия", а в 2016 году выходил в эфир со своей авторской передачей "Реплика Николая Сванидзе" на телеканале "Россия 24".

Кроме того, Сванидзе являлся членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. До 2022 года входил в Совет по правам человека. При этом он занимался и преподавательской деятельностью, руководя с 2007 года кафедрой журналистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), а в 2010 году журналист стал директором Института массмедиа и рекламы РГГУ.

