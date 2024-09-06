Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников

Фото: kommersant.ru

Бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников умер, сообщается на сайте издания.

О смерти журналиста стало известно 6 сентября. Что стало причиной смерти, не сообщается.

Павел Черников начал работать в "Коммерсанте" в 1999-м, став редактором информцентра. Вскоре он стал одним из самых незаменимых в редакции людей.

В 2003 году он получил должность ответственного секретаря журнала "Коммерсантъ Власть", а в 2006 году стал главным редактором сайта kommersant.ru. В 2011 году журналист покинул издание, после чего занялся цифровыми проектами в Digital October, VRTech и других компаниях.