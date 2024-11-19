Церемония прощания с Владимиром Левкиным началась в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Церемония прощания с бывшим солистом группы "На-На" Владимиром Левкиным началась в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Проститься с певцом пришли родные, друзья, поклонники и коллеги артиста, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

Завершится церемония прощания в 13:00. После музыкант будет похоронен.

Левкин скончался в возрасте 57 лет 17 ноября.

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов отмечал, что у певца была тяжелая стадия лейкоза. В начале 2000-х врачи обнаружили у него рак лимфатической системы. Он проходил курс лечения, а также ему два раза делали операцию по пересадке костного мозга. Предполагалось, что Левкину удалось справиться с онкологическим заболеванием.

После смерти Левкина высказался продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, который долгое время считал певца врагом из-за его решения уйти из коллектива и заняться сольным творчеством. На своей странице в соцсетях Алибасов опубликовал видеоролик, в котором поблагодарил жизнь за встречу с музыкантом.

После ухода из группы "На-На" в 1998 году артист выпустил сольный альбом, а также создал группу "Кеды" с Вячеславом Качиным. Кроме того, певец занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он занимал должность генерального директора международного арт-фестиваля "Открытое море". Его последними крупными медиапроектами были шоу "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.