Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина проводили в последний путь аплодисментами во время церемонии прощания на Троекуровском кладбище.

Левкин скончался в возрасте 57 лет 17 ноября. У артиста была тяжелая стадия лейкоза, рассказывал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов. По его словам, врачи обнаружили у певца рак лимфатической системы еще в начале 2000-х. Он проходил курс лечения, а также ему два раза делали операцию по пересадке костного мозга. Предполагалось, что Левкину удалось справиться с онкологическим заболеванием.

Церемонию прощания посетили родные, друзья, поклонники и коллеги артиста, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

При этом продюсер группы "На-На" Бари Алибасов не смог приехать в связи с плохим самочувствием. Тем не менее, несмотря на обиду на Левкина из-за ухода из музыкального коллектива, Алибасов поблагодарил жизнь за встречу с ним.

После ухода из группы "На-На" в 1998 году артист выпустил сольный альбом, а также создал группу "Кеды" с Вячеславом Качиным. Кроме того, певец занимался благотворительностью и общественной деятельностью. С 2014 по 2016 год он занимал должность генерального директора международного арт-фестиваля "Открытое море". Его последними крупными медиапроектами были шоу "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.