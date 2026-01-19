Форма поиска по сайту

19 января, 03:57

Общество

Сотни современных специальностей вошли в новый список профессий в 2026 году

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Грумер, фитнес-тренер, спа-косметик, SMM-менеджер и еще сотни других современных специальностей получили официальный статус в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новый общероссийский классификатор профессий и должностей.

Данный документ заменил тот, что действовал с некоторыми дополнениями еще с 1994 года. Всего в новом списке примерно 5,6 тысячи рабочих профессий и порядка 4,3 тысячи должностей.

Всем современным специальностям, внесенным в новый список, присвоили связывающие наименования профессий с общероссийским классификатором занятий. К примеру, бариста отнесен к разряду работников прилавка, обслуживающих посетителей в местах общественного питания, а су-шеф – к поварам.

Больше всего новых специальностей появилось в классификаторе сферы оздоровительных и косметических процедур: косметик-эстетист, косметолог-визажист, мастера маникюра, педикюра, татуажа, перманентного макияжа и многие другие профессии. Новыми стали также позиции грумера, финтес-тренера, спа-косметика и так далее.

Официальный статус получили в том числе множество специальностей из сферы IT, дизайна и создания контента: системные администраторы, аналитики ПО, веб-разработчики, концепт-дизайнеры, юзабилити-специалисты, копирайтеры, рерайтеры, интервьюеры, SMM-менеджеры и другие.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в 2026 году ожидаются в сфере промышленности. По словам экспертов, в текущем году рынок труда изменится из-за избытка офисных работников и повышенного спроса на специалистов вышеуказанного сектора.

Россиян также предупредили, что неточности и ошибки в записях трудовой книжки могут привести к сокращению размера будущей пенсии. Самыми распространенными ошибками являются неверное или неполное название организации, отсутствие записи о ее переименовании, некорректные даты приема на работу или увольнения.

Эксперты предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию

