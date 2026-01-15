Форма поиска по сайту

15 января, 09:09

Общество
Эксперт Ганькина: неопрятный вид работника не является основанием для наказания

Эксперт раскрыла, могут ли наказать работника за неопрятный вид

Фото: 123RF.com/tverdohlib

Неопрятный внешний вид сам по себе не может служить поводом для привлечения работника к дисциплинарной ответственности – такого понятия в Трудовом кодексе России не существует, сообщила RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она также подчеркнула, что работодатель не имеет права наказывать сотрудника, руководствуясь лишь субъективными оценками его внешности. Но требования к внешнему виду и соблюдению гигиены могут быть законно закреплены в трудовом договоре или локальных актах компании, например в правилах внутреннего трудового распорядка.

"Отдельный вопрос – запах. Если речь идет о стойком неприятном запахе, который мешает коллегам, клиентам или нарушает санитарные нормы, работодатель вправе реагировать, но не напрямую на "запах", а на нарушение установленных правил гигиены или условий труда", – пояснила Ганькина.

По ее словам, это особенно важно в отраслях с повышенными требованиями – медицине, общепите, торговле и других сферах, связанных с прямым взаимодействием с клиентами.

Однако, если правила официально закреплены и имеются подтвержденные факты их нарушения, это может быть расценено как дисциплинарный проступок, подчеркнула эксперт. При этом наложение денежных штрафов за несоответствие внешнего вида или наличие запаха является незаконным, а любое взыскание допускается исключительно при соблюдении процедуры, предусмотренной статьей 192 ТК.

Ранее Ганькина рассказала, что работодатель вправе установить ограничения на прием пищи на рабочем месте. По ее словам, данный вопрос зависит от баланса между формальными правилами и культурой доверия в компании. Вместе с тем ТК гарантирует работникам право на перерывы для отдыха и питания.

Юрист рассказал, какое наказание грозит за сплетни на работе

