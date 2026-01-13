Форма поиска по сайту

13 января, 09:51

Общество
Юрист Шестерякова: педагогов и судей могут уволить за мат на работе

Юрист рассказала, кому грозит увольнение за мат на работе

Фото: depositphotos/puhhha

Педагогов, прокурорских работников и судей могут уволить за использование нецензурной брани на работе. Об этом рассказала профессор кафедры трудового права и права соцобеспечения имени Гусова Московского государственного юридического университета имени Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, любого работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если это предусмотрено локальными нормативными актами, а также трудовым договором этого работника.

"Увольнение только по соответствующим основаниям возможно для отдельных категорий работников, например: педагогов, прокурорских работников, судей, государственных гражданских служащих, преподавателей учебных заведений", – приводит слова Шестеряковой Агентство "Москва".

При этом для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, которая предусматривает замечание или выговор, необходимо собрать доказательства. Юрист уточнила, что для этого подойдут зафиксированные в акте свидетельские показания или данные с видеокамер.

Кроме того, сотрудника могут уволить из-за нытья и жалоб. Это произойдет, если подобное поведение нарушает рабочий процесс и срывает коммуникацию в коллективе.

Также возможно увольнение за пранк или шутку, если подобные действия нарушают локальные акты компании. При этом Трудовой кодекс прямо этого не предусматривает. Если работник считает, что его уволили незаконно, он вправе обжаловать решение.

Юристы предостерегли россиян от постоянного нытья на работе

