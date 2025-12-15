Юрист Кофанов: сотрудника могут уволить за шутку при нарушении локального акта компании

Фото: depositphotos/GaudiLab

Увольнение сотрудника за пранк или шутку возможно, если подобные действия нарушают локальные акты компании, но Трудовой кодекс прямо этого не предусматривает, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Как ранее сообщалось в телеграм-каналах, в России был зафиксирован первый случай увольнения из-за пранка с искусственным интеллектом (ИИ). Утверждалось, что сотрудница маркетинговой компании решила подшутить над руководством и отправила в рабочий чат фотографию, сгенерированную нейросетью, с подписью "налоговая служба внезапно нагрянула в офис". После признания в содеянном девушку уволили.

По словам эксперта, нарушение локальных правил может считаться дисциплинарным проступком. Например, шутка или пранк, унижающие коллегу, могут стать поводом для наказания и увольнения в дальнейшем.

Также, как отметил юрист, если в организации установлен дресс-код и это требование зафиксировано в документах, то появление на работе в неподобающем виде в рамках шутки может привести к дисциплинарному наказанию, а при повторном нарушении – к увольнению.

"Еще руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Нарушение этих правил также будет поводом считать это дисциплинарным проступком, а при повторении ситуации – основанием для того, чтобы расстаться с ним", – добавил эксперт.

Однако, если работник считает, что его уволили незаконно, в том числе без предварительных дисциплинарных взысканий, он вправе обжаловать это решение, подчеркнул Кофанов. Наиболее эффективными способами являются обращение в Государственную инспекцию труда или подача иска в суд.

Ранее юрист Екатерина Нечаева рассказала, что россиян могут уволить за подарок в виде алкоголя начальнику на новогодние праздники. Однако это может произойти в случае соответствующего запрета в локальных актах. Также эксперт напомнила, что антикоррупционное законодательство ограничивает дарение подарков свыше 3 тысяч рублей должностным лицам.