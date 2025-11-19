Юрист Шайдуллина: при принуждении к увольнению можно записать разговор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если работодатель принуждает уволиться по собственному желанию, то сотрудник может сделать аудиозапись разговора. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что в стандартных спорах об увольнении доказывать его законность должен работодатель. Однако в данном случае при обращении в суд именно сотруднику необходимо доказать, что на него оказывалось давление. В качестве доказательств могут выступить аудиозаписи.

Главное – заявить ходатайство о приобщении записи к делу и пояснить, кто был участником разговора. Также можно предоставить переписки, факты ухудшения условий труда или снижения заработной платы. Это должны быть конкретные действия, а не субъективные ощущения.

Юрист посоветовала не обращаться в суд сразу. Сначала можно принять внутренние шаги. Если некорректно ведет себя непосредственный руководитель, то можно написать служебную записку на имя вышестоящего руководства с просьбой принять соответствующие меры. Важно фиксировать такие обращения именно в письменной форме.

При этом споры о восстановлении на работе рассматриваются только через суд, добавила Шайдуллина. Поэтому необходимо сразу обращаться к юристам, так как подать иск можно только в течение одного месяца с момента увольнения.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Прямой статьи в Трудовом кодексе, которая бы сформулировала запрет на понуждение к увольнению, нет. Однако можно апеллировать к статье о расторжении трудового договора по инициативе работника, где указано, что заявление об увольнении должно быть добровольным. Отсутствие последнего является нарушением.

Она подчеркнула, что создание невыносимых условий труда также является одной из форм принуждения к увольнению, поэтому следует обращать внимание на такие моменты.

Институт исследования проблем современной политики ранее направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову предложение закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников написать заявление об увольнении.

Авторы инициативы отметили, что сейчас сотрудники недостаточно защищены от давления со стороны руководства, поэтому важно создать национальный стандарт качества трудовой жизни.

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова ранее предупреждала, что в некоторых случаях работодатели пытаются уволить сотрудника "по собственному желанию", чтобы не производить дополнительных выплат.

При процедуре сокращения сотрудник дополнительно получает выплату в размере среднего заработка. Также в таком случае ему обязаны выплачивать такую же сумму в течение следующих трех месяцев, если он не сможет трудоустроиться, что крайне невыгодно компаниям.

