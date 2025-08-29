Эксперт Митрофанова предупредила о популярной схеме обмана сотрудников при увольнении

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Работодатели порой пытаются уволить сотрудника "по собственному желанию", чтобы не производить дополнительных выплат. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, сотрудникам, с которыми организация решила расстаться, ни в коем случае нельзя сразу подписывать какие-либо документы.

"Работодатель может манипулировать, давить, угрожать увольнением за некие проступки. Однако сделать это на практике достаточно сложно, даже если сотрудником недовольны. Потребуется доказывать факт проступка и его негативные последствия, а это непростая процедура", – отметила эксперт.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Для работодателя самый выигрышный вариант, когда сотрудник пишет заявление на увольнение по собственному желанию. Тогда ему не приходится выплачивать никаких компенсаций. Для работника же выгоднее всего процедура сокращения, при которой он дополнительно получает выплату в размере среднего заработка.

Кроме того, бывшему сотруднику будут выплачивать такую же сумму в течение следующих трех месяцев, если он не сможет трудоустроиться, добавила Митрофанова.

"Для работодателей такой вариант невыгоден с финансовой точки зрения и достаточно трудозатратен: приходится соблюдать различные требования законодательства. Поэтому руководство очень неохотно идет на это", – подчеркнула эксперт.

Поэтому в конфликтной ситуации сотрудник может предложить начальству увольнение по соглашению сторон с назначением выходного пособия, добавила она.

