Эксперт Митрофанова предупредила о популярной схеме обмана сотрудников при увольнении

Фото: 123RF/lightfieldstudios
Работодатели порой пытаются уволить сотрудника "по собственному желанию", чтобы не производить дополнительных выплат. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.
По ее словам, сотрудникам, с которыми организация решила расстаться, ни в коем случае нельзя сразу подписывать какие-либо документы.
"Работодатель может манипулировать, давить, угрожать увольнением за некие проступки. Однако сделать это на практике достаточно сложно, даже если сотрудником недовольны. Потребуется доказывать факт проступка и его негативные последствия, а это непростая процедура", – отметила эксперт.
Кроме того, бывшему сотруднику будут выплачивать такую же сумму в течение следующих трех месяцев, если он не сможет трудоустроиться, добавила Митрофанова.
"Для работодателей такой вариант невыгоден с финансовой точки зрения и достаточно трудозатратен: приходится соблюдать различные требования законодательства. Поэтому руководство очень неохотно идет на это", – подчеркнула эксперт.
Поэтому в конфликтной ситуации сотрудник может предложить начальству увольнение по соглашению сторон с назначением выходного пособия, добавила она.
