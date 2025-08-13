Юрист Яковлева объяснила, какие рабочие задачи считаются незаконными

Почти половина россиян вынуждены выполнять работу, которая выходит за рамки их обязанностей, выяснили аналитики. Насколько законна такая практика и как защитить свои права в случае злоупотреблений работодателем, разбиралась Москва 24.

Вне компетенции?

Примерно 43% российских специалистов постоянно выполняют задачи за пределами своих должностных обязанностей. В свою очередь, 35% делают это периодически, а 10% – вовсе не соглашаются, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Говоря о наличии поощрений за возложение на себя чужих функций, 56% заявили, что не требуют доплаты. Напротив, настаивают на компенсации всего 20%. Причем в 2025 году число сотрудников, готовых дополнительно трудиться бесплатно, снизилось на 5% по сравнению с 2024-м. В свою очередь, за аналогичный период тех, кто требует вознаграждения, стало больше на 4%, показал опрос.

Примечательно, что и мужчин, и женщин просят брать на себя лишние задания с одинаковой частотой. Однако первые просят надбавки чаще вторых – 22% против 19%.

При этом в 2025 году потребность отечественных компаний в кадрах выросла на 17%, достигнув 2,6 миллионов человек, сообщали "Известия" со ссылкой на доклад ВШЭ "Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемые фокус перемен" в мае 2025 года.

Наиболее всего проблема характерна для обрабатывающей отрасли, где наблюдается дефицит в 391 тысячу сотрудников. Далее следует отрасль торговли, где недостает 347 тысяч, а после – транспорт, с показателям в 219 тысяч.

"Просто проигнорировать"

Как правило, работодатели принуждают сотрудников браться за задачи вне обязанностей в целях экономии, пренебрегая расширением штата. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова.

"С одной стороны, это может быть проявлением командной работы, гибкости и желания поддержать коллег в сложный момент – особенно в небольших командах или быстрорастущих компаниях. С другой стороны, если это становится системным и не сопровождается признанием, перераспределением нагрузки или пересмотром должностных функций, – это тревожный сигнал", – указала эксперт.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Важно отличать разовую помощь от регулярной перегрузки. Если нагрузка в виде "не своих" заданий мешает основной работе, не компенсируется и не обсуждается с руководством – стоит поднимать этот вопрос. Важно строить открытое взаимодействие, чтобы такие случаи не выгорали в молчании, а были поводом для диалога и улучшения процессов.

С точки зрения законодательства требование выполнять поручения, не предусмотренные договором или локальными актами, является нарушением. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Специалист может соглашаться на дополнительные обязательства, лишь заключив соответствующий документ, где будут прописаны объемы работы, сроки выполнения и оплата", – указала юрист.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву А когда руководство заставляет что-то делать, у сотрудника есть возможность просто проигнорировать это. Он может обратиться в трудовую инспекцию, но оттуда в компанию просто пришлют предостережение о нарушении трудового законодательства. А вот если за отказ выполнять задачи вне обязанностей начинаются штрафы, следует обращаться в суд или прокуратуру. Тогда на генерального директора наложат предупреждение или штраф от 1 до 5 тысяч рублей, а на юридическое лицо – от 30 до 50 тысяч рублей.

Если же начальство применяет методы психологического давления и доводит до увольнения, работник вправе потребовать компенсацию через суд, добавила Яковлева. Чтобы выиграть дело, понадобится предоставить доказательства манипуляций и угроз в виде переписок или аудиозаписей. В результате можно рассчитывать на выплату морального ущерба и среднего заработка за период освобождения от должности, резюмировала юрист.