Эксперт Митрофанова назвала случаи, когда можно уволиться без отработки двух недель

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Уважительная причина или согласие начальства дает сотруднику право уволиться без двухнедельной отработки. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она напомнила, что статья 80 Трудового кодекса устанавливает гарантию для работодателя, что сотрудник не сможет уволиться сразу после написания заявления.

"Это дает возможность найти замену и организовать передачу дел таким образом, чтобы не пострадали производственные процессы", – отметила эксперт.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика Однако если работодатель сам не против, чтобы сотрудник уволился завтра или даже в день подписания заявления, то этот момент будет законным.

Кроме того, увольнение без отработки возможно, если на это есть уважительные причины.

"Например, если сотрудник зачислен в образовательную организацию (студент), выходит на пенсию, переезжает в другой город по семейным обстоятельствам, не может дальше работать из-за болезни или необходимости осуществлять уход за ребенком. При этом свою причину нужно будет подтвердить документами. Скажем, справкой от врача", – подчеркнула Митрофанова.

Если уважительной причины или согласия на увольнение без отработки нет, невыход в положенные две недели будет незаконным. В этом случае работодатель имеет полное право засчитать это как прогул и уволить сотрудника не по собственному желанию, а по статье. В итоге последний получит неприглядную запись в трудовой книжке, предупредила специалист.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что, если сотрудник работает по договору, он не имеет права опаздывать на работу, так как существует распорядок дня и нарушать его нельзя. Но бывают обстоятельства, которые не зависят от работника. В частности, погодные условия, работа транспорта и так далее. В таком случае избежать проблем в связи с опозданием можно, если взять соответствующую справку от организации, ответственной за сложившуюся ситуацию.