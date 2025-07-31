Юрист Яковлева объяснила, когда работодатель может заставить сотрудника уйти в отпуск

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Работник обязан уходить в отпуск по графику, поэтому руководство вправе заставить сотрудника это сделать. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее стало известно, что более четверти россиян ежегодно отдыхают менее двух недель. При этом больше всего "трудоголиков" проживают в Москве, Казани, Самаре и Санкт-Петербурге, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование.

По словам Яковлевой, по закону работники обязаны ежегодно подписывать график отпусков и отдыхать четко по нему.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Если сотрудник отказывается, начальство вправе заставить его, используя организационные способы: приостановить действие пропуска в офис на период отдыха и учетных записей в компьютере. То есть сделать все, чтобы заблокировать возможность выполнять трудовые обязанности.

Также работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание за отказ выходить в отпуск в предусмотренный графиком период, отметила юрист.

При этом чтобы отправить сотрудника в отпуск, работодатель обязательно должен уведомить его о датах, времени и продолжительности не менее чем за две недели, а также выплатить отпускные не менее чем за три дня, пояснила Яковлева.

Получив уведомление, работник может перенести время законного отдыха, если начальство будет с этим согласно. Однако есть категории граждан, которые имеют право сделать это и без одобрения. К ним относятся несовершеннолетние сотрудники, родители, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, почетные доноры и беременные (перед или после родов, а также после окончания отпуска по уходу за ребенком).





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Кроме того, отдыхать не по графику могут работники, у которых трое и больше детей в возрасте до 18 лет, пока младшему не исполнится 14. А также супруги военнослужащих и сотрудники, у которых жены находится в отпуске по беременности и родам.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что сотрудник может уволиться без двухнедельной отработки, если у него есть уважительные причины.

