10 декабря, 17:43

Происшествия

Три человека погибли при обстреле больницы в Херсонской области

Фото: 123RF/savmaster

При обстреле Алешкинской районной больницы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области погибли три человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В результате удара одно из зданий больницы оказалось сильно повреждено, добавил глава области. Он также уточнил, что все погибшие и пострадавшие – сотрудники медучреждения.

Двоим раненым оказали медицинскую помощь. При этом один мужчина с тяжелыми травмами был помещен в реанимацию, подчеркнул Сальдо.

Ранее силы ПВО отразили атаку БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Как отметил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. При этом в Чертковском районе была повреждена ЛЭП, из-за чего оказались обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

