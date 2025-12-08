Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили ночью атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что никто не пострадал. При этом в Чертковском районе была повреждена ЛЭП, из-за чего оказались обесточены село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. В поселке электроснабжение было восстановлено. Работы в хуторах начнут в светлое время суток.

Кроме того, в результате атаки БПЛА была повреждена кровля частного дома в хуторе Ленина Миллеровского района.

Ранее средства ПВО отражали атаку вражеских беспилотников над территорией Волгоградской области. В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА около жилых домов на улице Лодыгина. Власти привели в готовность пункты временного размещения.

Кроме того, силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе Ленинградской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено.

