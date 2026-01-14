Эксперт Яковлева: работодатель может применить взыскание за опоздание из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работодатель может применить дисциплинарное взыскание в случае опоздания во время снегопада, рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, сотрудника можно уволить за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины на протяжении всего дня. Если же он опоздал, руководство вправе применить дисциплинарное взыскание.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Но самое главное, что наказание грозит только в том случае, если появление на рабочем месте не в установленное время произошло без уважительных причин. При этом закон не содержит четких критериев, поэтому каждую ситуацию приходится рассматривать индивидуально.

Например, если в первый рабочий день сотрудник опоздал на работу, потому что не смог достаточно оценить сложившуюся погодную ситуацию, это можно считать уважительной причиной.

"Если же опоздания продолжаются на второй и на третий день, особенно в условиях менее сильного снегопада и относительной стабилизации ситуации на дороге, то есть подозрение, что подчиненный мог просто воспользоваться ситуацией в своих целях", – пояснила эксперт.

Однако в целом подобные истории оценить крайне сложно, и работодатели чаще всего не предъявляют сильных претензий при опоздании. Исключением могут стать случаи, если сотрудник постоянно нарушает режим труда, подчеркнула Яковлева.

В любом случае нужно помнить алгоритм действий, чтобы обезопасить себя от возможных неприятных последствий. Опаздывающему в снегопад важно сразу предупредить об этом своего непосредственного руководителя по каналу, который позволит в дальнейшем, в случае спора, подтвердить наличие сообщения. Это может быть корпоративная электронная почта, мессенджеры и так далее, отметила эксперт.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Также доказательствами считаются скриншоты с сайтов, показывающих транспортную ситуацию на участке дороги, в котором сотруднику пришлось стоять в пробке. Еще можно обратиться в транспортную компанию с просьбой выдать справку о том, что определенного числа на нужном маршруте наблюдались перебои.

В случае если работодатель применил наказание и сотрудник с ним не согласен, он может обратиться с жалобой в прокуратуру и подать в суд. Тогда ему понадобятся все собранные доказательства, заключила Яковлева.

