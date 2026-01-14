Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 19:17

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Яковлева: работодатель может применить взыскание за опоздание из-за снегопада

Эксперт объяснила, могут ли уволить за опоздание из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работодатель может применить дисциплинарное взыскание в случае опоздания во время снегопада, рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, сотрудника можно уволить за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины на протяжении всего дня. Если же он опоздал, руководство вправе применить дисциплинарное взыскание.

Но самое главное, что наказание грозит только в том случае, если появление на рабочем месте не в установленное время произошло без уважительных причин. При этом закон не содержит четких критериев, поэтому каждую ситуацию приходится рассматривать индивидуально.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Например, если в первый рабочий день сотрудник опоздал на работу, потому что не смог достаточно оценить сложившуюся погодную ситуацию, это можно считать уважительной причиной.

"Если же опоздания продолжаются на второй и на третий день, особенно в условиях менее сильного снегопада и относительной стабилизации ситуации на дороге, то есть подозрение, что подчиненный мог просто воспользоваться ситуацией в своих целях", – пояснила эксперт.

Однако в целом подобные истории оценить крайне сложно, и работодатели чаще всего не предъявляют сильных претензий при опоздании. Исключением могут стать случаи, если сотрудник постоянно нарушает режим труда, подчеркнула Яковлева.

В любом случае нужно помнить алгоритм действий, чтобы обезопасить себя от возможных неприятных последствий. Опаздывающему в снегопад важно сразу предупредить об этом своего непосредственного руководителя по каналу, который позволит в дальнейшем, в случае спора, подтвердить наличие сообщения. Это может быть корпоративная электронная почта, мессенджеры и так далее, отметила эксперт.

Также доказательствами считаются скриншоты с сайтов, показывающих транспортную ситуацию на участке дороги, в котором сотруднику пришлось стоять в пробке. Еще можно обратиться в транспортную компанию с просьбой выдать справку о том, что определенного числа на нужном маршруте наблюдались перебои.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

В случае если работодатель применил наказание и сотрудник с ним не согласен, он может обратиться с жалобой в прокуратуру и подать в суд. Тогда ему понадобятся все собранные доказательства, заключила Яковлева.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова перечислила категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Среди них беременные, а также один из родителей детей в возрасте до 14 лет. Эти граждане могут установить себе любое количество трудовых часов, однако и оплата будет пропорциональна отработанному времени.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика