Эксперт Лоикова: шутки на тему рейдов и сокращений на работе могут грозить увольнением

Пранк над начальством с использованием искусственного интеллекта стал поводом для увольнения сотрудника, сообщили СМИ. Как лучше не шутить на работе, разбиралась Москва 24.

А к вам налоговая!

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием искусственного интеллекта, сообщил телеграм-канал Shot.

По данным издания, 26-летняя сотрудница московской маркетинговой компании решила разыграть коллег. Сначала она хотела разместить в рабочем чате сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) фото бомжа, который якобы стоит у ресепшена организации. Но другая сотрудница посоветовала изобразить, будто в фирму с проверкой внезапно нагрянула налоговая инспекция.

Появившееся в чате сообщение о приехавших сотрудниках ведомства вызвало переполох среди руководства. Когда маркетолог призналась, что это была лишь шутка, начальник разозлился и уволил ее. Теперь девушка вынуждена искать новую работу, отметило СМИ.

Ранее сотрудницу курьерской службы в Испании уволили за то, что она слишком рано приходила на работу. По трудовому договору ее смена начиналась в 07:30, но сотрудница регулярно появлялась в офисе в период между 06:45 и 07:00. Руководство посчитало это нарушением порядка и сделало предупреждение, но женщина его проигнорировала. В итоге компания решила расстаться с работницей. При этом суд не встал на сторону женщины, ее действия признали "серьезным нарушением".

Также уволить сотрудника могут и за пост в соцсетях, предупредила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Например, это возможно, если работник разместит информацию, относящуюся к коммерческой тайне компании. Правда при условии, если он официально был к ней допущен и подписал все связанные с этим документы.

Дошутился?

При этом на практике увольнение за шутку не является редкостью, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, даже если намерения сотрудницы были безобидными, она поступила непрофессионально и перешла критическую черту, поскольку тема проверки налогов – одна из самых стрессовых для любого бизнеса.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Так как рабочий чат является официальным публичным пространством, подобное сообщение в нем создает эффект разорвавшейся бомбы. Руководство не может проигнорировать такую информацию и, как правило, обязано начать экстренно действовать: привлекать ресурсы, звонить юристам и так далее. Это потеря времени, денег и нервов.

Поэтому, когда выясняется, что сотрудник просто пошутил, руководство чувствует себя обманутым и теряет базовое доверие к подчиненному. У начальства сразу возникает вопрос: "А что еще работник может сделать в следующий раз?" Поэтому такие розыгрыши считаются ред-флагом, подчеркнула эксперт.

"Абсолютным табу можно назвать шутки на тему угроз для бизнеса: все, что касается проверок, рейдов, пожаров, взломов, утечек данных, банкротства, массовых увольнений и так далее. Это не юмор, а провоцирование паники, приводящей к рискам для компании", – считает Лоикова.

Кроме того, нельзя имитировать официальные сообщения: письма от госорганов, приказы об увольнении, выговоры, сообщения от руководства, добавила специалист.

"Также не советую шутить по поводу личных качеств, внешности, некомпетентности, возраста, семейного положения. Это почти всегда обидно и в итоге создает в коллективе токсичную среду", – пояснила она.

Лоикова отметила, что юмор на работе – это острая приправа, поэтому ее важно добавлять в малых дозах. А основной целью при этом должно быть стремление улучшить атмосферу, сплотить команду, поэтому прежде чем шутить, надо хорошо подумать, иначе можно испортить репутацию.

В свою очередь, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал Москве 24, что напрямую увольнение за шутку не предусмотрено Трудовым кодексом.

Однако лишиться работы возможно, если в локальных актах организации прописаны определенные запреты, которые сотрудник нарушил, отметил эксперт.

"Например, если руководству важно, чтобы подчиненные соблюдали дресс-код, оно сразу указывает это в документах под роспись. В этом случае шутка с появлением на работе в неподобающем виде может привести к дисциплинарному наказанию, а уже при повторном нарушении – к увольнению", – пояснил Кофанов.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Также в локальных актах может быть прописано требование уважительно относиться к коллегам. Шутки и пранки, унижающие других сотрудников, могут являться поводом для наказания и увольнения в дальнейшем.

Еще руководство имеет право прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией.

"Нарушение этих правил также будет поводом считать это дисциплинарным проступком, а при повторении ситуации – основанием для того, чтобы расстаться с сотрудником", – подчеркнул юрист.

При этом Кофанов напомнил, что в некоторых случаях увольнение по такому принципу может считаться незаконным. А именно когда расторжение трудовых отношений было оформлено сразу, без предварительного дисциплинарного взыскания. Если таковое произошло, пострадавшей стороне необходимо обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, а еще эффективнее – в суд.