Совфед разрешил подтверждать возраст через МАХ при покупке табака и алкоголя

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает подтверждать возраст при покупке табака, алкоголя и энергетиков через приложение МАХ.

Сенатор Артем Шейкин объяснил, что законом устанавливается возможность подтверждать возраст с помощью многофункционального сервиса обмена информацией.

Помимо этого, закон устанавливает возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые размещают запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотиносодержащих изделий.

Ранее в пресс-службе мессенджера рассказали, что пользователи МАХ смогут создать цифровой ID, который позволит подтверждать личность. Его можно будет применять при заселении в гостиницу, покупке товаров и многом другом.

Создать его получится у россиян старше 18 лет, их личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера.

