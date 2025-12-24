Новогодние карты "Тройка" выпустили в двух вариантах дизайна

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новогодние карты "Тройка" стали доступны для приобретения в двух вариантах дизайна, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичный транспорт традиционно выпускает тематические "Тройки" к зимним праздникам. Подобные карты пользуются спросом у пассажиров.

В дизайне новых карт использованы традиционные новогодние образы.

Купить новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной".

Ранее были выпущены тематические карты "Тройка" в честь проекта "Московский стандарт спортивных объектов". На картах изображены современные городские спортивные комплексы, а дизайн выполнен в фирменных цветах проекта.