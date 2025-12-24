24 декабря, 11:58Транспорт
Новогодние карты "Тройка" выпустили в двух вариантах дизайна
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новогодние карты "Тройка" стали доступны для приобретения в двух вариантах дизайна, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичный транспорт традиционно выпускает тематические "Тройки" к зимним праздникам. Подобные карты пользуются спросом у пассажиров.
В дизайне новых карт использованы традиционные новогодние образы.
Купить новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной".
Ранее были выпущены тематические карты "Тройка" в честь проекта "Московский стандарт спортивных объектов". На картах изображены современные городские спортивные комплексы, а дизайн выполнен в фирменных цветах проекта.