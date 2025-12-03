Тематические карты "Тройка" с героями мультфильма "Шайбу! Шайбу!" появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематические транспортные карты "Тройка" с изображением персонажей мультфильма "Шайбу! Шайбу!". Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса столицы.

На картах появились игроки команд "Метеор", "Вымпел" и фигуристы из мультфильма, созданного киностудией "Союзмультфильм". Всего создали шесть таких дизайнов.

"Мы регулярно выпускаем специальные лимитированные серии "Тройки". Посвящаем их различным событиям, памятным датам и популярным культурным явлениям", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, "Тройка" уже давно стала не просто инструментом для оплаты проезда, но и предметом коллекционирования.

Тираж тематических карт ограничен. Продаются они в киосках печати, список адресов которых можно узнать по ссылке.

Ранее в Москве выпустили тематические "Тройки", посвященные проекту "Московский стандарт спортивных объектов". На картах изобразили современные городские спортивные комплексы. Дизайн создали в фирменных цветах проекта.