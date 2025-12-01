Поезд в честь 65-летия РУДН запустили в московском метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На Сокольнической линии метро запущен тематический поезд, посвященный 65-летию Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Новый состав будет курсировать на Сокольнической линии шесть месяцев, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Состав отражает историю учреждения и его ключевые образовательные направления, также студенческую жизнь, научные достижения и международные программы.

"Мы развиваем Московский метрополитен по задаче мэра Москвы Сергея Собянина не только как важнейший транспортный объект, но и как площадку для сотрудничества с партнерами из ключевых общественных сфер, в том числе образования, науки и культуры" – рассказал Ликсутов.

По его словам, с начала 2025 года запущено уже 27 тематических поездов.

В 2024 году РУДН появился на схеме метро с открытием станции "Университет Дружбы Народов" на Троицкой линии, которой ежедневно пользуются тысячи студентов и преподавателей.

Как отметила пресс-служба Дептранса, с открытием линии более миллиона москвичей получили новые маршруты и удобные пересадки на Большую кольцевую и Сокольническую линии. По их данным, сейчас станция является самой популярной на Троицкой линии – будни здесь совершается более 21 тысячи поездок.

Ректор РУДН Олег Ястребов подчеркнул важность юбилейного года. Он поблагодарил мэрию Москвы и департамент транспорта за поддержку проектов.

"Новый поезд позволяет москвичам открыть для себя университет и узнать о его образовательных и научных достижениях. Одна из главных задач РУДН – быть визитной карточкой Москвы как международного образовательного центра", – добавил ректор.

В честь юбилея столичный метрополитен совместно с РУДН провел несколько мероприятий: фотовыставку на станции "Университет Дружбы Народов", экспозицию "РУДН: территория возможностей" на станции "Воробьевы горы" в уникальных колбах, а также выпустил тематическую карту "Тройка" со слоганом "Проездной в мир знаний", заключила пресс-служба Дептранса.

Ранее в Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро стартовал новый тематический поезд. Каждый вагон посвящен значимым инициативам "Движения первых". В составе представлены истории разных проектов о волонтерстве, науке, творчестве, экологии и других.