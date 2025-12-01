Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 18:53

Транспорт

Поезд в честь 65-летия РУДН запустили в московском метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На Сокольнической линии метро запущен тематический поезд, посвященный 65-летию Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Новый состав будет курсировать на Сокольнической линии шесть месяцев, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Состав отражает историю учреждения и его ключевые образовательные направления, также студенческую жизнь, научные достижения и международные программы.

"Мы развиваем Московский метрополитен по задаче мэра Москвы Сергея Собянина не только как важнейший транспортный объект, но и как площадку для сотрудничества с партнерами из ключевых общественных сфер, в том числе образования, науки и культуры" – рассказал Ликсутов.

По его словам, с начала 2025 года запущено уже 27 тематических поездов.

В 2024 году РУДН появился на схеме метро с открытием станции "Университет Дружбы Народов" на Троицкой линии, которой ежедневно пользуются тысячи студентов и преподавателей.

Как отметила пресс-служба Дептранса, с открытием линии более миллиона москвичей получили новые маршруты и удобные пересадки на Большую кольцевую и Сокольническую линии. По их данным, сейчас станция является самой популярной на Троицкой линии – будни здесь совершается более 21 тысячи поездок.

Ректор РУДН Олег Ястребов подчеркнул важность юбилейного года. Он поблагодарил мэрию Москвы и департамент транспорта за поддержку проектов.

"Новый поезд позволяет москвичам открыть для себя университет и узнать о его образовательных и научных достижениях. Одна из главных задач РУДН – быть визитной карточкой Москвы как международного образовательного центра", – добавил ректор.

В честь юбилея столичный метрополитен совместно с РУДН провел несколько мероприятий: фотовыставку на станции "Университет Дружбы Народов", экспозицию "РУДН: территория возможностей" на станции "Воробьевы горы" в уникальных колбах, а также выпустил тематическую карту "Тройка" со слоганом "Проездной в мир знаний", заключила пресс-служба Дептранса.

Ранее в Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро стартовал новый тематический поезд. Каждый вагон посвящен значимым инициативам "Движения первых". В составе представлены истории разных проектов о волонтерстве, науке, творчестве, экологии и других.

Тематический поезд в честь 65-летия РУДН запустили в столичном метро

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика