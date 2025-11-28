Новый тематический поезд вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы появился новый брендированный поезд. Каждый вагон посвящен значимым инициативам "Движения первых", сообщили в телеграм-канале Дептранса.

Состав "Команда" рассказывает о патриотической "Зарнице 2.0", "Информация" – о медиапроекте "МедиаПритяжение", "Будущее" – о "Волонтерах науки". Также пассажиры в вагоне "Открытия" могут узнать о походном "Движении первых".

Кроме того, в составе "Достижения" представлена история проекта "Вызов первых", а в "Творчестве" – о "Школьной классике". В поезде про экологию рассказывают об инициативе "Юннаты первых".

Заммэра Максим Ликсутов отметил, что тематические поезда запускают уже третий год подряд. По его словам, новый состав будет курсировать по линии в течение шести месяцев.

Ранее в метро запустили поезд, посвященный 120-летию Минпромторга России. Он рассказывает о развитии отечественной промышленности, включая транспорт.

В вагонах представлены иллюстрации с изображением первых автомобилей и паровозов, тракторов, нового российского пассажирского самолета МС-21 и атомного ледокола "Арктика". Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев.

