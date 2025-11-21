Форма поиска по сайту

Новости

21 ноября, 14:06

Транспорт

Тематический поезд к 120-летию Минпромторга запущен в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд к 120-летию Минпромторга России запустили в Московском метрополитене. Он посвящен отечественной промышленности, в частности – транспорту, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В вагонах размещены иллюстрации, рассказывающие о первых автомобилях и паровозах, мощных тракторах, новом российском пассажирском самолете МС-21 и атомном ледоколе "Арктика". Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

"Тематический поезд, который мы запустили к юбилею Минпромторга России, познакомит пассажиров с историей транспортного машиностроения в нашей стране и станет 25-м брендированным составом с начала года", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время в столице работают почти 4,6 тысячи производств – от крупных заводов до небольших мастерских. В индустриальном секторе заняты свыше 755 тысяч человек.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии запустили тематический поезд, приуроченный к 15-летию Московского театра мюзикла. Его вагоны посвящены спектаклям учреждения. Например, пассажиры смогут увидеть сцены из постановок, костюмы персонажей и декорации.

Собянин: на Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов "Москва-2026"

