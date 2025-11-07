Тематический поезд к 80-летию Никиты Михалкова запущен на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

На Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд, посвященный 80-летию режиссера, художественного руководителя театра "Мастерская "12", кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Героя Труда Российской Федерации, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В публикации отмечается, что оформление вагонов рассказывает об основных этапах его творческого пути и самых знаменитых работах.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, поезд будет курсировать по линии в течение полугода.

Пассажиры смогут познакомиться с историей создания таких картин, как "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "Жестокий романс" и других. Также им представится возможность увидеть материалы о закулисье театрального цикла "Метаморфозы", спектакля "12" и о постановке "Перед рассветом", созданной по мотивам произведений Бертольта Брехта.

Один из вагонов состава целиком посвящен Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова, где готовят новое поколение кинематографистов. Дополнением к проекту стала выставка исторических афиш легендарных фильмов режиссера на станции метро "Воробьевы горы".

"По поручению Сергея Собянина делаем поездки в метро не только быстрыми и комфортными, но и познавательными и интересными. С начала 2025 года запустили уже 23 брендированных поезда", – добавил заммэра.

