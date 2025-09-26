Новый сезон проекта "Искусство в метро" стартовал в столице

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Третий сезон проекта "Искусство в метро" стартовал в Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем развивать метрополитен как популярное культурное пространство столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Так, проект "Искусство в метро" уже открыл свой 3-й сезон. В рамках выездного художественного мероприятия художники писали картины на трамвайно-ремонтном заводе на Волочаевской улице", – передает столичный Дептранс слова заммэра.

В мероприятии на трамвайно-ремонтном заводе поучаствовали 15 мастеров. Источником вдохновения для художников стали вагоны, ожидающие ремонта или списания, а также трамваи с парада ретротранспорта.

Всего на третий сезон проекта прошли отборы и получили аккредитацию 300 мастеров, среди которых свыше 20 – юные художники. Творцы будут создавать картины о транспорте Москвы.

Генеральным партнером и оператором "Искусства в метро" выступает объединение "Выставочные залы Москвы".

В середине сентября в столичном метро на Арбатско-Покровской линии начал курсировать поезд "Путь к Победе", посвященный 80-летию Победы. Состав Дептранс разработал совместно с Музеем Победы. Внутри поезда создана одноименная экспозиция, рассказывающая пассажирам о подвигах защитников родины и ключевых сражениях Великой Отечественной войны.

