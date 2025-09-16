"Тройки" к 50-летию игры "Что? Где? Когда?" появились в продаже

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые "Тройки", приуроченные к 50-летию игры "Что? Где? Когда?", появились в продаже, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В дизайне карт были использованы узнаваемые символы телевизионной игры. На "Тройках" можно будет увидеть волчок, сову, фирменные фразы и конверт с вопросами.

"По поручению Сергея Собянина мы выпускаем тематические карты, посвященные значимым культурным событиям. "Что? Где? Когда?" – это легендарная игра, которую знают миллионы зрителей", – приводит департамент слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Приобрести новые карты москвичи и гости столицы смогут на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро, расположенных на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

Ранее на Сокольнической линии метро был запущен тематический поезд к 50-летию "Что? Где? Когда?". В его вагонах разместили информацию об истории игры, ее создателях, знатоках и телезрителях. Также пассажиры смогут увидеть внутри состава вопросы, которые задавались в эфире игры.