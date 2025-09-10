Дептранс и "Москвариум" выпустили "Тройки" с нерпой, хамелеоном и древолазом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс и "Москвариум" выпустили карты "Тройка" с изображением нерпы, хамелеона, древолаза, рыб пикассо и фугу. Об этом ведомство со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова сообщило в своем телеграм-канале.

Вице-мэр обратил внимание, что на картах размещены QR-коды, при сканировании которых изображения животных оживают.

Новые карты можно приобрести в метро на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине метрополитена или на маркетплейсах.

Там же пассажиры столичного метро могут купить пять брелоков "Тройки" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка. В продаже появился брелок, на котором обитательница зоосада запечатлена вместе со своей мамой Диндин.