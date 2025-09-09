Брелоки карты "Тройка" с изображением панды Катюши выпустили в Москве

Фото: mosmetro.ru

Пять брелоков транспортной карты "Тройка" с изображением панды Катюши из Московского зоопарка появились в продаже, передает пресс-служба Дептранса.

Пассажиры столичного метрополитена могут приобрести в том числе брелок, на котором Катюша запечатлена вместе со своей мамой Диндин.

Устройства уже поступили в продажу на стойки "Живое общение", во флагманские магазины на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазин, а также на маркетплейсы.

Там же горожане и туристы могут купить новую карту "Тройка", посвященную десятилетию науки и технологий и национальным проектам России. Оно было объявлено Владимиром Путиным. Инициатива реализуется с 2022 по 2031 год и направлена на развитие исследований, поддержку молодых специалистов и популяризацию достижений науки.