Дептранс и Пушкинский музей выпустили тематические карты "Тройка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В продаже появились три тематические карты "Тройка", в разработке дизайна которых участвовал Пушкинский музей. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На новых картах было решено разместить шедевры из коллекции музея. В частности, у москвичей появилась возможность приобрести "Тройку", украшенную картинами Франса Эйкенса "Мадонна с Младенцем, окруженные цветами", Жана Франсуа ван Даля "Приношение Флоре" или Вербрюггена Гаспара Петера II "Цветы в каменной вазе".

Купить новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.

Ранее Дептранс выпустил тематические карты "Тройка" к открытию третьего регулярного маршрута электросудов Новоспасский – ЗИЛ. На ней изображено электросудно "Бусинка".

Москвичи могли получить ее в качестве подарка на любом из причалов маршрута. Акция действовала, пока не закончились карты.

